اليوم.. الشرطة يلاقي الوحدة الإماراتي بشعار التعويض

2020/02/17 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب فرانسوا حريري في أربيل بتمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الإثنين مباراة فريق الشرطة وضيفه الوحدة الإماراتي ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا بكرة القدم .

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