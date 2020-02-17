فيضانات كبيرة في ولاية ميسيسيبي والسلطات تعلن حالة الطوارئ

2020/02/17 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ولاية ميسيسيبي حدوث فيضانات كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى ارتفاع منسوب مياه النهر.وأعلن حاكم الولاية تيت ريفز حالة الطوارئ ودعا إلى إجلاء آلاف الأشخاص في سهل نهر اللؤلؤ بعد وصل ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية هي الأكبر منذ حوالي 40 عاما.وقامت جاكسون، التي تعتبر من أكبر مدن الولاية بإصدار أمر […]

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