امانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع بمنطقة الدورة

2020/02/17 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع جنوبي العاصمة بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وقالت الأمانة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الجهد الهندسي والآلي الخاص بأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب امين بغداد قام برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع 60 ضمن منطقة […]

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