رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع حيوي جنوب بغداد

2020/02/17 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، الإثنين (17 شباط 2020)، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط ش...





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