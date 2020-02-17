اليوم.. الشرطة يسعى لحصد النقاط الثلاث أمام الوحدة الاماراتي في دوري أبطال آسيا

2020/02/17 | 09:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

يسعى فريق الشرطة العراقي بكرة القدم، الاثنين (17 شباط 2020)، تحقيق الفوز على الوحدة الاماراتي في لقاء ملعب فرانسو حريري باربيل ضمن الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا وتعويض نتيجة التعادل في الجولة الاولى من المنافسة، فيما يلتقي في المباراة الثانية اليوم ايضا الاهلي السعودي واستقلال ايران لحساب المجموعة نفسها، على ستاد جابر الأحمد الدولي في الكويت.

فرق المجموعة الاربعة رصيد كل واحد منها نقطة وحيدة، وتحقيق الفوز اليوم الاثنين لاي فريق يعني المنافسة على الصدارة، وهذا مايسعى له الشرطة خاصة وهو يلعب على ارضه وبين جمهوره، وأن أول فريقين من كل مجموعة يحصلان على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الاثنين 2 آذار ، حيث يلتقي الأهلي مع الشرطة في جدة، والوحدة مع الاستقلال في أبوظبي.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل الشرطة مع الاستقلال 1-1 في أربيل، والوحدة مع الأهلي 1-1 في أبو ظبي.

بغداد اليوم - متابعة

سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي، بنتيجة (2-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".

وسجل الأهداف لريال مدريد توني كروس في الدقيقة 52، وراموس

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تفاصيل القميص الثاني لبرشلونة في الموسم القادم 2020-2021 والذي تم تسريبه من موقع "فوتي هيدلاينس".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن" قميص برشلونة الثاني مستوحى تصميم

بغداد اليوم/ بغداد

حقق فريق الزوراء اليوم الاحد، ( 16 شباط 2020)، أول فوز في افتتاح المنافسة الكروية على الطلبة المجتهد 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب الشعب الدولي، لحساب الجولة الاولى من منافسات دوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول كان سلبيا منذ بداي

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