دول ومناطق انتشار فيروس كورونا المستجد

2020/02/17 | 09:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 1770 شخصا

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