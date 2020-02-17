الجيش السوري يفرض سيطرته التامة على حلب بالكامل

2020/02/17 | 09:19 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يأتي التقديم لسريع لقوات الحكومة قبل يوم من جولة جديدة من المحادثات بين تركيا وروسيا – صورة ارشيفية

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