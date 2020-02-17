2020/02/17 | 09:21 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة واسط تنفذ حملة لتوزيع فيتامين A على عدد من مدارس قضاء الحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 09:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة واسط تنفذ حملة لتوزيع فيتامين A على عدد من مدارس قضاء الحي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة واسط تنفذ حملة لتوزيع فيتامين A على عدد من مدارس قضاء الحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).