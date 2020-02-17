استراليا تجلي مواطنيها من السفينة الموبوءة بفيروس كورونا في اليابان

2020/02/17 | 09:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن رئيس الوزراء الاسترالي، سكوت موريسون، اليوم الاثنين، ان بلاده ستقوم بإجلاء أكثر من 200 استرالي من على متن السفينة السياحية الموبوءة بفيروس كورونا، في ميناء يوكوهاما الياباني.

وقال موريسون في تصريح صحفي، إنه "سيتم نقل الركاب إلى شمال أستراليا، حيث سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يومًا أخرى".

وتم احتجاز السفينة السياحية منذ وصولها إلى ميناء يوكوهاما في 3 شباط الجاري، بعد أن تم تشخيص إصابة رجل نزل في هونغ كونغ بالفيروس.

ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة تأكدت إصابة 218 منهم بعدوى كورونا، وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.

وأعلنت دول أخرى من بينها إيطاليا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وكندا وأمريكا، أنها سترسل طائرات لإجلاء مواطنيها من السفينة.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 1770 شخص، والمصابين إلى 70 ألفاً و548 شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذا المرض القاتل.

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