2020/02/17 | 09:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن محافظة نينوى فلاح الزيدان، الاثنين، عن موافقة وزارة الداخلية على اعادة 3200 منتسب من شرطة نينوى المفصولين الى الخدمة.وقال الزيدان في تصريح وتابعته وكالة صدى، إن “ وزير الداخلية ياسين الياسري وافق على طلب مقدم بشأن اعادة أبناء نينوى من منتسبي الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية وشرطة الكمارك والحدود المفصولين سابقا”.وأضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الداخلية توافق على إعادة 3200 شرطي مفصول إلى الخدمة في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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