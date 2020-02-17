احصائية جديدة عن اعداد المختطفين والناجين الايزيديين من قبضة داعش

2020/02/17 | 09:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشر مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين التابع لحكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين احصائية جديدة عن عدد الناجين من المختطفين والمختطفات والذين لا يزالون بقضة تنظيم داعش منذ مطلع شهر آب عام 2014 وحتى الان.

وذكر المكتب في الاحصائية ان عدد المختطفين 6417، الاناث 3548 ، الذكور 2869.

واشار ت الاحصائية الى أعداد الناجيات والناجين من قبضة داعش كالاتي : المجموع 3530 منهم، النساء 1199، الرجال 339، الأطفال الإناث 1041، الأطفال الذكور 951

ونوهت الاحصائية الى عدد المتبقين بقبضة التنظيم من المختطفين 2887، الاناث 1308، الذكور 1579

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