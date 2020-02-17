2020/02/17 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، الاثنين، إعادة فتح الطريق من ساحة الخلاني باتجاه تقاطع الحضرة القادرية وسط بغداد.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور العامة: فتح الطريق من ساحة الخلاني باتجاه تقاطع الحضرة القادرية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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