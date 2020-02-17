الصقور يستهلّ مشواره اليوم في الممتاز بلقاء نفط ميسان

2020/02/17 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض فريق القوة الجوية أولى مواجهاته في مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم لحساب الجولة الأولى عندما يستضيف فريق نفط ميسان عند الساعة الرابعة والثلاثين دقيقة من مساء اليوم الإثنين على أديم ملعب الشعب الدولي.

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