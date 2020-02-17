الحداد: حكومة علاوي يجب أن تكون متوازنة

2020/02/17 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الإثنين: إن حكومة محمد توفيق علاوي المقبلة يجب أن تكون متوازنة وممثِّلة لجميع مكونات العراق وفقاً لقاعدة الشراكة الوطنية.

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