2020/02/17 | 09:39 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب بارزاني: رشحنا 5 شخصيات لكل وزارة.. سيكون لنا تمثيل في كابينة علاوي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 09:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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