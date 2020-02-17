2020/02/17 | 09:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الاثنين، عن عزمها طرح 50 مستحضرا دوائيا جديدا ضمن خطتها لهذا العام.وقال مدير عام الشركة عبد الحميد عبد الرحمن محمود السالم في بيان تلتقه وكالة صدى، إن “خطة الشركة لهذا العام تتلخص في ثلاثة محاور هي زيادة الانتاج وادخال اصناف جديدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أدوية سامراء تعتزم طرح 50 مستحضرا دوائيا جديدا وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدوية سامراء تعتزم طرح 50 مستحضرا دوائيا جديدا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدوية سامراء تعتزم طرح 50 مستحضرا دوائيا جديدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).