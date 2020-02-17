اقتصادي: تجاوز عجز الموازنة مرهون برفع سعر برميل النفط الى 58 دولار

2020/02/17 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، اليوم الاثنين، ان القضاء على عجز الموازنة مرهون برفع سعر برميل النفط الى 58 دولارا، مبينا ان هذا المبلغ مع تدوير موازنات المحافظات سيساهم بالقضاء على العجز المالي بشكل كبير.وقال التميمي، ان “الكثير من المشاريع بإمكانها تقليل عجز الموازنة الذي قد يتجاوز الـ 50 تريليون دينار، […]

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