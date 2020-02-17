الرافدين: نحن الجهة الوحيدة المانحة للقروض.. احذروا النصب والاحتيال!

2020/02/17 | 09:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مصرف الرافدين، أن الجهة الوحيدة لمنح السلف والقروض للمواطنين والموظفين والمتقاعدين هي فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات.وقال المصرف، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “هناك جهات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او وسائل اخرى في إقناع المواطنين لمنحهم السلف والقروض وتزعم بادعائها و ارتباطها وتعاونها مع المصرف”.[…]

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