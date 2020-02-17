توقعات بانخفاض اسعار النفط بين 53 – 54 دولارا للبرميل والعراق يتحمل جزءا منه

2020/02/17 | 09:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةتوقّعَ وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم ان تتراوح اسعار النفوط العالمية بين 53 و54 دولارا للبرميل، وان تقدِم دول (اوبك) على اتخاذ قرار بتخفيض الكميات المطروحة منها خلال اجتماعها الشهر المقبل، وان تكون للعراق حصة بهذا التخفيض، حاثا الحكومة المقبلة على تنفيذ جولة التراخيص الخامسة وتطوير حقول كركوك والناصرية للنهوض بإنتاجها.وقال بحر العلوم، إن "اسعار النفوط بالسوق العالمية تشهد انخفاضا لسببين، الاول تقلص النمو الاقتصادي بالصين نتيجة فيروس كورونا، وهي حالة آنية ستتجاوزها قريبا، والثاني زيادة انتاج النفط للولايات المتحدة، منوها بأن السببين سيضطران دول (اوبك) باجتماعها الشهر المقبل لتخفيض الانتاج مرة ثانية اكثر مما هو عليه وسيتحمل العراق جزءا منه".واضاف ان "اسعار النفط العالمية ستتراوح بين 53 و 54 دولارا للبرميل، متمنيا عدم تدنيها لأكثر من ذلك، كون الامر يعتمد على الظروف (الجيوسياسية) للبلاد والمنطقة، لا سيما للعراق الذي تذهب معظم صادراته للاسواق الاسيوية وفي مقدمتها الصين وبالتالي اي تأثر ستتأثر معه الصادرات والاسواق عموما".

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