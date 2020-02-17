زيدان يعلق على السقطة.. وألم التعادل

2020/02/17 | 09:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الاثنين، ألمه لخسارة نقطتين أمام سيلتا فيغو، فيما علق على سقوطه أرضا بعد اصطدامه بجوزيف أيدو.وفرط ريال مدريد في تقدمه، واكتفى بالتعادل 2-2 أمام ضيفه سيلتا فيغو على ملعب سانتياغو برنابيو بختام الجولة 24 من الدوري الإسباني.وشهدت المباراة لقطة غير اعتيادية عندما سقط زيدان إثر تدخل غير مقصود من الغاني جوزيف أيدو لاعب سيلتا فيغو، وعن تلك اللقطة قال زيدان بهدوئه المعتاد: "أنا بخير، لم يحدث شيء".وتحوّل للحديث عن المباراة قائلا: "أنا متألم لخسارة نقطتين في ملعبنا.سيلتا فريق جيد ولا يستحق أن يتواجد في هذا المركز المتأخر، لكن يؤلمنا أن نخسر نقطتين بعد مجهود مذهل قدمناه".وخصص إشادة كبيرة لدينيس سواريز صانع الهدف الثاني: "أحيانا نستقبل الأهداف بسبب أخطائنا، لكن في الهدف الثاني تمريرة دينيس كانت مذهلة".وأضاف "أنا محبط، ارتكبنا خطأ في الشوط الأول وتلقينا هدفا، هذا جزء من كرة القدم.ثم تحسنا في الشوط الثاني الذي كان أفضل كثيرا، لكن التفاصيل تحكم دائما".وأبدى زيدان ارتياحه لعودة إيدن هازارد بالقول: "أنا سعيد بعودة هازارد، لقد لعب 70 دقيقة، كان مميزا للغاية ونعتقد أنه قادر على المساهمة معنا، دوره كان محوريا في الهدف الثاني".وأشاد بلاعبه غاريث بيل الذي تلقى تحية الجماهير أثناء خروجه: "الجماهير تحكم، أعتقد أنه لعب مباراة جيدة، علينا أن نواصل التفكير في مستقبل الموسم وأن يحاول الجميع الظهور بأفضل صورة في الملعب".وعن البرازيلي مارسيلو، أوضح المدرب الفرنسي "لا أعتقد أن مارسيلو يضعفنا دفاعيا، أنا سعيد بكل اللاعبين لما قدموه، سنواصل القتال دائما".وبهذا التعادل اكتفي ريال مدريد برفع رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن برشلونة الثاني، فيما رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 21 نقطة في المركز 17، وتجنب الوقوع في مراكز الهبوط.

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