“بازار” في المنطقة الخضراء.. الوزارة الواحدة بسعر /30/ مليون دولار

2020/02/17 | 09:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يبدو أن شبح الفساد في العراق أخذ يطارد الحكومة التي ستعقب تشكيلة #عادل_عبدالمهدي حتى قبل تشكيلها، ففي الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات ببغداد ومدن الوسط والجنوب، […]

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