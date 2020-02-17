الطقس.. استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء المقبل

2020/02/17 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، استمرار هطول الامطار على عدة مدن في البلاد حتى يوم الاربعاء المقبل.وقال عطية، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “صور الاقمار الصناعية تشير الى تواجد سحب ركامية رعدية في مناطق متفرقة من مدن البلاد، مصحوبة بامطار بدأت تؤثر خلال نهار ومساء أمس […]

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