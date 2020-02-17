صورة تتحدث عن نفسها

2020/02/17 | 09:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص تنشر العهد نيوز، صورة يظهر فيها احد منتسبي القوات الامنية، يقي امرأة عراقية كبيرة بالسن من المطر.

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