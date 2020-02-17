الصين تعلن إنتاج أول دواء محتمل لمكافحة فيروس

2020/02/17 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصينية، أمس الأحد، عن إنتاج أول دواء قد يكون فعالا في مكافحة فيروس "كورونا" الجديد.

وذكرت إدارة مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أن "الدواء يعرف باسم "Favipiravir أو Avigan"، مضيفة أنه "في 15 فبراير، تم منح الموافقة الرسمية من جانب الجهات الحكومية المختصة لدواء "Fawailaway" المعروف سابقا باسم "Favipiravir أو Fapilaway"، المركب في شركة "Zhejiang Hisun Pharmaceutical"، وهو ما سيسمح ببيعه في السوق.

وأوضحت أن "هذا هو أول دواء في البلاد تم السماح ببيعه في السوق رسميا بعد انتشار الفيروس المميت".

وكانت السلطات الصينية أعلنت اليوم الاثنين، أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وشفاء نحو 9419 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "تلقت لجنة شؤون الصحة معلومات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل 2048 إصابة جديدة، ليرتفع عدد المصابين إلى 70548 ألف شخص، وفارق الأحد الحياة أيضا 105 أشخاص، لترتفع حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 1770".

بغداد اليوم-متابعة

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وأفادت الشرطة المحلية، بأن ثلاثة رجال احتجزوا سائق شاحن

بغداد اليوم-متابعة

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وقال المتحدث باسم التحالف في ​اليمن​ العقيد تركي المالكي في تصريح صحفي إن " طائرة حربية ل

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