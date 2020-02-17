بالصور.. شرطة كربلاء تطلق مبادرة تجاه الطلبة المتظاهرين

2020/02/17 | 09:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أطلقت قيادة شرطة محافظة كربلاء، الإثنين (17 شباط 2020)، مبادرة تجاه المتظاهرين بتوزيعها الأعلام العراقية على الطلبة المتظاهرين في المحافظة.

وذكرت بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم) إن " قائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني، وجه، بتوزيع الأعلام العراقية على الطلبة المتظاهرين في كربلاء".

وأضافت القيادة أن "هذه المبادرة هي مبادرة أخرى لقيادة شرطة كربلاء سبقتها عدة مبادرات انسانية ومجتمعية من بينها توزيع الورود والماء وإقامة مباراة بكرة القدم مع الأخوة المتظاهرين السلميين".

وبينت الشرطة بحسب البيان أن "هذه المبادرة هي لتعزيز اواصر النسيج الاجتماعي بين أبناء القوات الامنية وباقي فئات المجتمع كون واجب الشرطة هو توفير الحماية للجميع إضافة إلى أن التظاهر السلمي حق كفله الدستور العراقي".

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