2020/02/17 | 09:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة المساءلة والعدالة ينفي لـ / نينا/ ارسال رئيس الوزراء المكلف اسماء وزرائه لها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 09:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس هيئة المساءلة والعدالة ينفي لـ / نينا/ ارسال رئيس الوزراء المكلف اسماء وزرائه لها) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس هيئة المساءلة والعدالة ينفي لـ / نينا/ ارسال رئيس الوزراء المكلف اسماء وزرائه لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).