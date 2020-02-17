ترودو يرفض فض احتجاجات

2020/02/17 | 09:50 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت شخصيات كندية عديدة من بينها زعيم المعارضة أندرو شير الى الطلب من الشرطة فض هذه الاحتجاجات

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