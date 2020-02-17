2020/02/17 | 09:51 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، أن اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، ولا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى إن “الاتفاق مع الصين لا علاقة له بتمويل المشاريع المتوقفة وإنما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التخطيط: الاتفاق مع الصين على المشاريع الجديدة لا المتوقفة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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