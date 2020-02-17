نصر الله: الوفاء لدماء المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد

2020/02/17 | 10:00 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياعتبر الأمين العام لحزب السيد الله حسن نصر الله، أمس الأحد، صفقة القرن بأنها خطة إسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما أشار إلى أن الوفاء لدماء الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي.وقال السيد نصر الله في كلمة، إن «ما سُمي صفقة القرن ليس صفقة بل خطة اسرائيلية لإنهاء القضية الفلسطينية تبناها ترامب».وأضاف أن «المواقف التي أعقبت إعلان ترامب عن خطته كانت رافضة لها بشدة».واكد السيد نصر الله، أن «هناك دول خليجية تقول عن خطة ترامب إنها قابلة للدرس وهكذا تبدأ الهزيمة والاستسلام».من جانبه، شدد على أن «الوفاء لدماء الشهيدين المهندس وسليماني يكون بحفاظ العراقيين على الحشد الشعبي».

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