2020/02/17 | 10:05 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، استئناف حركة قطارات المسافرين من بغداد الى البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية.وذكرت وزارة النقل في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام، أنه تم استئناف حركة القطارات الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد إلى البصرة وبالعكس مروراً بالمحافظات الجنوبية (الناصرية السماوة الديوانية ) اعتباراً من غد الاثنين، بعد انقطاع دام أربعة أشهر .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل تعلن استئناف حركة قطارات المسافرين من بغداد الى البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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