رئيس البرلمان الأسبق: علاوي سيأتي للبرلمان بـ80 شخصية مرشحة لكابينته الوزارية

2020/02/17 | 10:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حضر قائمة مؤلفة من ثمانين مرشحا سيقدمها إلى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، لاختيار اثنين وعشرين وزيرا.وقال المشهداني في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “عدد النواب المقربين والداعمين لحكومة محمد توفيق علاوي مئة وسبعين […]

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