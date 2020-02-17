2020/02/17 | 10:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، أن اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، ولا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط: الاتفاق مع الصين على المشاريع الجديدة لا المتوقفة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط: الاتفاق مع الصين على المشاريع الجديدة لا المتوقفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).