2020/02/17 | 10:10 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية توافق على إعادة 3200 شرطي مفصول إلى الخدمة في نينوى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 10:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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