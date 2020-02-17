شاهد: فيديو نادر لـ قاسم سليماني في منزل أبو مهدي المهندس

2020/02/17 | 10:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن فيديو نادر لـ قاسم سليماني في منزل أبو مهدي المهندس المستقلة / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو نادرا يظهر قاسم سليماني رئيس فيلق القدس الإيراني السابق، وهو يلعب الكرة الطائرة في دار نائب رئيس “الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس.وقالت قناة “العالم” الإيرانية إن هذه اللقطات النادرة سجلت في العراق، […]

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