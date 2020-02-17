2020/02/17 | 10:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأكـد مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء عبد الحميد السالم، أن شركته أتخذت أجراءاتها لمعالجة ضعف تسويق منتجاتها خلال الفترات الماضية. واوضح السالم في بيان، أنه، "سيتم الترويج عن منتجاتنا النمطية والجديدة من خلال إحدى الشركات التركية في مجال تصميم العبوات الكارتونية التي سيتم أستخدامها في تغليف الادوية والمستحضرات الطبية المنتجة لدى الشركة حيث تم طبع العبوات الجديدة والمباشرة بعملية تغليف المنتجات التقليدية او النمطية".وأضاف، أن "الشركة بصدد إنتاج أكثر من 20 مستحضر جديد خلال الشهرين القادمين وستصل الى 50 مستحضر مطلع شهر تموز المقبل لمعالجة أمراض الضغط والدهون والحساسية والامراض المزمنه والقولون والمفاصل والمراهم وغيرها"، مبيناً ان "الشركة تتطلع الى ان تصل قيمة مبيعاتها من الأدوية للقطاع الخاص خلال عام 2020 الى 39 مليار دينار مقارنة بـ 19 مليار خلال عام 2019".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أدويـة سامـراء تتطلع ان تصل مبيعاتها من الأدوية إلى 39 مليار خلال 2020) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أدويـة سامـراء تتطلع ان تصل مبيعاتها من الأدوية إلى 39 مليار خلال 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).