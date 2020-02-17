2020/02/17 | 10:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، حصول أي شحٍّ في اسطوانات الغاز السائل بمحافظة نينوى.وذكرت الشركة في بيان للوزارة تلقته وكالة صدى، أنها تنفي حصول أي شح في اسطوانات الغاز السائل (غاز الطبخ) في محافظة نينوى، مؤكدة أن المنتوج متوفر بشكل كبير.ودعت المواطنين الى عدم تصديق الإشاعات المغرضة التي تهدف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تنفي وجود شحٍّ باسطوانات الغاز السائل في نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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