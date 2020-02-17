صندوق الاسكان يكشف لواع عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين

2020/02/17 | 10:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين.

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