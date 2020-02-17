عراقي يحرق نفسه أمام مبنى مؤتمر الامن لحلف الناتو في ميونخ

2020/02/17 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدم مواطن عراقي مقيم في المانيا، على لاحراق نفسه أمام مبنى مؤتمر الامن لحلف الناتو الذي انعقد في ميونخ منذ أيام، في خطوة للفت نظر الامم إلى مايحدث في العراق.ونقل الاعلامي ميناس السهيل عن الصحافة الالمانية، إن “‫عراقيا أقدم على حرق نفسه بالبنزين في المانيا وسط الشارع أمام مبنى مؤتمر الأمن […]

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