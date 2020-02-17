القضاء الاعلى: الحبس الشديد لمنتحل صفة طبيب وتسبب بقتل مريض

2020/02/17 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن لمجلس القضاء الاعلى، اليوم الإثنين، عن صدور حكماً بالحبس الشديد لمدة سنتين لمدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة ومزاولة العمل فيها خلافاً لاحكام القانون.وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، في بيان له، أن "المدان انتحل صفة طبيب فيزيائي من خلال فتح عيادة تخصصية بالعلاج الفيزيائي ومزاولة العمل فيها بقيامه بانتحال صفة طبيب خلافاً للحقيقة كونه خريج الجامعة التكنولوجيا قسم الفيزياء الطبية ما تسبب بموت احد المرضى".وأضاف المركز الاعلامي، أن "المدان اعترف في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي بتنظم جلسات علاج طبيعي (للمجنى عليه) الا ان حالته الصحية ساءت فطلب من ذويه نقله الى المستشفى وفعلا تم نقله الا انه فارق الحياة بحسب اعترافاته".وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المدان وفقا لأحكام القرار 160/اولاً/1 لسنة 1983 المعدل".

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