2020/02/17 | 10:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت كتلة صادقون المنضوية في تحالف الفتح، على عدم تقديم ورقة بيضاء لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي دون تعهدات مقدمة، فيما وصف الوزراء المستقلون بـ”الوَهَمْ”.وقال الناطق بأسمها، نعيم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة صادقون: لم نقدم ورقة بيضاء لعلاوي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة صادقون: لم نقدم ورقة بيضاء لعلاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).