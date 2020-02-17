وزارة التخطيط: اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات

2020/02/17 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط، أن اتفاقية الصين تتضمن تنفيذ مشاريع جديدة في عموم المحافظات، ولا علاقة لها بالمشاريع المتوقفة.وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، اليوم الاثنين، إن “الاتفاق مع الصين لا علاقة له بتمويل المشاريع المتوقفة وإنما تنفيذ مشاريع جديدة في عموم محافظات البلاد”.وأضاف، أن “تنفيذ المشاريع ضمن الاتفاقية الصينية يشمل مشاريع جديدة […]

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