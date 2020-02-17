الجمعيات الفلاحية: ديالى فقدت 30 الف دونم من بساتين النخيل

2020/02/17 | 10:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد المحلي للجميعات الفلاحية في ديالى، اليوم الاحد، عن فقدان المحافظة اكثر من 30 الف دونم من بساتين النخيل خلال 17 سنة.وقال رئيس الاتحاد رعد مغامس التميمي، ان “ديالى تتميز باحتوائها على مساحات شاسعة من بساتين النخيل تتركز في 11 منطقة ابرزها بعقوبة وبهرز والخالص والوقف”، لافتا الى ان “المميز بانتاج التمور هو […]

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