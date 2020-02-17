2020/02/17 | 10:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن خمسة عشر عاماً لعضو مجلس محافظة ساغبق في نينوى اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الاثنين عن صدور قرار حكم بسجن عضو أسبق في مجلس محافظة نينوى؛ لقيامها بصرف مبالغ […]

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