المركزي الإيراني: الديون الخارجية بلغت 9 مليارات دولار

2020/02/17 | 10:52 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن البنك المركزي الايراني أن مؤشر الديون الخارجية، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2019)، بلغ 9 مليارات و53 مليون دولار.

وكشف تقرير المركزي الايراني الذي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اجمالي الديون الايرانية الخارجية قصيرة الاجل بلغ خلال العشرة الاولى من العام الحالي ملياراً و505 ملايين دولار، ومجموع الديون المتوسطة وطويلة الاجل 7 مليارات و548 مليون دولار".

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