النزاهة: السجن 15 عاماً لعضو أسبق في مجلس نينوى

2020/02/17 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين (117 شباط 2020)، عن صدور قرار حكم بسجن عضو أسبق في مجلس محافظة نينوى؛ لقيامها بصرف مبالغ مالية بشكل مخالف للقانون.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القرار الصادر، أشارت إلى إقدام المدانة عضو مجلس محافظة نينوى الأسبق بصرف مبالغ مالية خاصة بتنمية الأقاليم إلى جمعية رعاية المحاربين وكلية الدراسات الإسلامية خلافاً لتعليمات التعاقد المنصوص عليها في قانون العقود الحكومية رقم (87 لسنة 2004)، فضلاً عن عدم توفر ما يؤيد تسلُّم الجمعية والكلية لتلك المبالغ".

وأضافت الدائرة إنَّ "محكمة جنايات نينوى / الهيئة الثالثة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضية المتمثلة بتقريري ديوان الرقابة المالية وشعبة التدقيق الخارجي وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المدانة".





وأوضح البيان أن "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المدانة بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، استناداً إلى أحكام المادَّة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، فضلاً عن إصدار أمر قبض وتحرٍّ بحقها، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق للجهة المتضررة؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار للدرجة القطعية".

بغداد اليوم-متابعة

أكد رئيس جامعة البصرة، سعد شاهين، الإثنين (17 شباط 2020) انتظام الدوام الرسمي في جامعة البصرة، بشقيها جامعة باب الزبير وجامعة الگرمة.

وقال شاهين، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الدوام منتظم، في محافظة البصرة، ويسير بشك

بغداد اليوم-متابعة

أكد رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني، الاثنين (17 شباط 2020)، أن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، حضر قائمة مؤلفة من ثمانين مرشحا سيقدمها إلى مجلس النواب خلال الساعات المقبلة، لاختيار اثنين وعشرين وزيرا.

وقال

بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، الاثنين (17 شباط 2020)، حقيقة الأسماء المسربة للحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة المرتقبة، برئاسة محمد توفيق علاوي.

وقال المطلبي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزر

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