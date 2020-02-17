الحياة تعود ببطئ للناصرية…عودة تدريجية لدوائر الدولة وإنتظام دوامها

2020/02/17 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز-ذي قار شهدت ذي قار منذ مطلع الاسبوع الجاري عودة تدريجية للحياة فيها وإنتظام الدوام في عدد من الدوائر في الناصرية بعد إغلاق إستمر أكثر من 40 يوما تسبب في تعطيل الحياة بشكل واضح.وقال مراسل، “العهد نيوز” في المحافظة، بأن “عدد من الدوائر قد شهدت عودة تدريجية وإنتظام للدوام وعودة الموظفين للدوائر منذ […]

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