الأمن النيابية: أمريكا ادخل ألف إرهابي من سوريا إلى العراق

2020/02/17 | 10:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية العراقية النائب كريم عليوي، الاحد، عن قيام امريكا بادخال اكثر من الف ارهابي من سوريا الى العراق.وقال عليوي في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان “امريكا تعتمد حاليا على اجندة كثيرة من اجل خلط الاوراق واثارة الاوضاع الداخلية من خلال اللجوء الى ورقة تنظيم […]

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