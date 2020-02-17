2020/02/17 | 10:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منسبون على دوائر الكهرباء في البصرة ضمن الـ 30 ألف درجة وظيفية يطالبون بتحويلهم إلى عقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/17 | 10:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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