الكشف عن معلومات مهمة عن كابينة علاوي

2020/02/17 | 10:57 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس كتلة نيابية عن معلومات مهمة بشأن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.وأكد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا في تصريح صحفي، ان علاوي، أكمل […]

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