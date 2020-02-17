“عصابة كورونا” تسعى وراء ورق المرحاض والشرطة تطاردهم

2020/02/17 | 10:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الشرطة في هونغ كونغ عمليات بحث وتحر للقبض على لصوص مسلحين، قاموا بسرقة مئات من رزم ورق المرحاض الإثنين، في مدينة تعاني من نقص كبير من السلع بسبب حمى الشراء والتخزين لدى السكان الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وبات ورق المرحاض من البضائع النادرة في هذه المدينة المكتظة التي تعتبر مركزا عالميا للأعمال، […]

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